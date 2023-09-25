"ПСЖ" не оставил камня на камне от "Марселя": видео голов

Игроки ПСЖ празднуют победу. Фото: "ПСЖ"

В шестом туре чемпионата Франции "ПСЖ" принимал "Марсель". Обе команды плохо начали сезон.

В Париже хозяева одержали победу со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Марсель" после прихода на тренерский мостик Марселино отказался от лидеров прошлого сезона Ченгиза Ундера, Сияда Колашинаца, Алексиса Санчеса. Также команду покинули Руслан Малиновский, Димитри Пайет и Маттео Гендузи. Строительство новой команды привело к отставке наставника после пятого тура Лиги 1.

"ПСЖ" даже в нынешнем состоянии переехало "Марсель" как катком

В первом тайме "ПСЖ" сделал весомую заявку на победу. Сначала на 8-й минуте счет открыл Хакими, а на 37-й его удвоил Коло Муани.

Во втором тайме дважды отличился португальский новичок парижан Гонсалу Рамуш. Сначала он забил на 47-й минуте, а на 89-й установил конечный счет — 4:0.

Благодаря победе "ПСЖ" с 11 очками в активе поднялось на третье место в турнирной таблице. "Марсель" сейчас идет седьмым.

" ПСЖ" — "Марсель" — 4:0

Голы: Хакими 8, Круг Муани 37, Рамуш 47, 89

"ПСЖ": Доннарумма — Маркиньос, Скриньяр, Эрнандес (Данила, 69) — Хакими (Мукиэле, 83), Заир-Эмери, Угарте, Барколя (Солер 83) — Дембеле (Фабиан, 69), Круг Муани, Мбаппе 32).

Главный тренер: Луис Энрике.

"Марсель": Лопес — Мбемба, Жиго, Балерди (Майте, 83) — Клос (Надир, 84), Ронжье, Унаи (Харит, 46), Верету, Лоди — Витинья (Ндиай, 46), Обамеянг (Корреа, 75).

И.о. главного тренера: Жак Абордонадо.

Предупреждения: Жиго 73, Верета 82, Лоди 85.

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