"ПСЖ" не залишив каменя на камені від "Марселя": відео голів

Гравці "ПСЖ" святкують перемогу. Фото: "ПСЖ"

У шостому турі чемпіонату Франції "ПСЖ" приймав "Марсель". Обидві команди погано почали сезон.

У Парижі господарі перемогли з рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Марсель" після приходу на тренерській місток Марселіно відмовився від лідерів минулого сезону Ченгіза Ундера, Сіяда Колашинаца, Алексіса Санчеса. Також команду покинули Руслан Маліновський, Дімітрі Пайет та Маттео Гендузі. Будівництво нової команди привело до відставки наставника після п’ятого туру Ліги 1.

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У першому таймі "ПСЖ" зробив вагому заявку на перемогу. Спершу на 8-й хвилині рахунок відкрив Хакімі, а на 37-й його подвоїв Коло Муані.

У другому таймі двічі відзначився португальський новачок парижан Гонсалу Рамуш. Спершу він забив на 47-й хвилині, а на 89-й встановив кінцевий рахунок — 4:0.

Завдяки перемозі "ПСЖ" з 11 очками в активі піднялось на третє місце в турнірній таблиці. "Марсель" наразі йде сьомим.

"ПСЖ" – "Марсель" — 4:0

Голи: Хакімі 8, Коло Муані 37, Рамуш 47, 89

"ПСЖ": Доннарумма – Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес (Данілу, 69) – Хакімі (Мукіеле, 83), Заїр-Емері, Угарте, Барколя (Солер 83) – Дембеле (Фабіан, 69), Коло Муані, Мбаппе (Рамуш, 32).

Головний тренер: Луїс Енріке.

"Марсель": Лопес – Мбемба, Жиго, Балерді (Мейте, 83) – Клос (Надір, 84), Ронжье, Унаї (Харіт, 46), Верету, Лоді – Вітінья (Ндіай, 46), Обамеянг (Корреа, 75).

В.о. головного тренера: Жак Абордонадо.

Попередження: Жиго 73, Верету 82, Лоді 85.

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