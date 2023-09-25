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"ПСЖ" має великі проблеми: лідерів команди можуть дискваліфікувати

25 вересня 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" має великі проблеми: лідерів команди можуть дискваліфікувати
Кіліан Мбаппе заспокоює партнерів за командою. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках шостого туру французької Ліги 1 "ПСЖ" розгромив удома "Марсель" із рахунком 4:0. Гонсалу Рамуш оформив у цій зустрічі дубль, ще по голу забили Ашраф Хакімі та Рандаль Коло Муані.

Однак одразу кілька гравців "ПСЖ" можуть дискваліфікувати за підсумками цього матчу, повідомляє L'Equipe.

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Дербі "ПСЖ" і "Марселя" є одним із найважливіших у Франції. Напруження пристрастей у матчах між цими командами дуже високе, і звітний поєдинок не став винятком. Команда Луїса Енріке здобула переконливу перемогу, але наступного туру парижани можуть зіграти не в основному складі.

Що зробили гравці "ПСЖ"

Після фінального свистка арбітра футболісти столичного клубу розпочали святкувати перемогу прямо на полі. Деякі з них при цьому перейшли всі розумні грані та почали ображати суперників, а також уболівальників "Марселя".

ПСЖ
Гравці ПСЖ святкують перемогу. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Левен Курзава, Ашраф Хакімі, а також новачки "ПСЖ" Рандаль Коло Муані та Усман Дембеле не лише співали переможні пісні та дратували своїми жестами чужих фанів, але ще й зачепили почуття марсельців грубими вигуками про сімейні цінності гостьової команди.

Дисциплінарний комітет Ліги 1 вивчає скандальні епізоди цього поєдинку. "ПСЖ" загрожує не лише грошовий штраф, а й дискваліфікація чотирьох футболістів терміном від одного до трьох матчів.

У суботу, 30 вересня, "ПСЖ" вирушить на виїзд до Клермона. За підсумками шести турів підопічні Луїса Енріке йдуть на третьому місці. Відставання від "Бреста" складає два очки.

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