"Шахтер" расторг контракт со скандальным футболистом
Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение расторгнуть контракт с бывшим футболистом молодежной команды. Александр Роспутько больше не является игроком "горняков".
Разрыв соглашения с игроком официально подтвержден на сайте "Шахтера".
Инцидент с Александром Роспутько привел к громкому скандалу несколько недель назад. Футболист команды U-19 неожиданно "пропал" во время заграничной поездки с командой. Он без предупреждения сбежал из "Шахтера" во время поездки в Бельгию на матч с местным "Антверпеном". Игрок принял решение жить в России.
Реакция "Шахтера" на поступок Роспутько
Донецкий клуб принял решение расторгнуть контракт с молодым полузащитником. "Горняки" предоставили игроку время для возвращения, но Александр Роспутько остался в России.
Таким образом, футболист отказался выполнять обязанности перед донецким клубом. Это послужило причиной для того, чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт.
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