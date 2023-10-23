"Шахтер" расторг контракт со скандальным футболистом

Молодежная команда "горняков" перед игрой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение расторгнуть контракт с бывшим футболистом молодежной команды. Александр Роспутько больше не является игроком "горняков".

Разрыв соглашения с игроком официально подтвержден на сайте "Шахтера".

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Инцидент с Александром Роспутько привел к громкому скандалу несколько недель назад. Футболист команды U-19 неожиданно "пропал" во время заграничной поездки с командой. Он без предупреждения сбежал из "Шахтера" во время поездки в Бельгию на матч с местным "Антверпеном". Игрок принял решение жить в России.

Александр Роспутько во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Реакция "Шахтера" на поступок Роспутько

Донецкий клуб принял решение расторгнуть контракт с молодым полузащитником. "Горняки" предоставили игроку время для возвращения, но Александр Роспутько остался в России.

Таким образом, футболист отказался выполнять обязанности перед донецким клубом. Это послужило причиной для того, чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт.

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