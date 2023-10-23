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"Шахтар" розірвав контракт зі скандальним футболістом

23 жовтня 2023 11:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" розірвав контракт зі скандальним футболістом
Молодіжна команда "гірників" перед грою. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" вирішило розірвати контракт із колишнім футболістом молодіжної команди. Олександр Роспутько більше не є гравцем "гірників".

Розрив угоди з гравцем офіційно підтверджено на сайті "Шахтаря".

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Інцидент з Олександром Роспутьком призвів до гучного скандалу кілька тижнів тому. Футболіст команди U-19 несподівано "зник" під час закордонної поїздки з командою. Він без попередження втік із "Шахтаря" під час поїздки до Бельгії на матч із місцевим "Антверпеном". Гравець вирішив жити у Росії.

Олександр Роспутько
Олександр Роспутько під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Реакція "Шахтаря" на вчинок Роспутько

Донецький клуб вирішив розірвати контракт із молодим півзахисником. "Гірники" надали гравцеві час для повернення, але Олександр Роспутько залишився у Росії.

Таким чином футболіст відмовився виконувати обов'язки перед донецьким клубом. Це спричинило для того, щоб достроково розірвати з ним контракт.

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