"Шахтар" розірвав контракт зі скандальним футболістом
Керівництво донецького "Шахтаря" вирішило розірвати контракт із колишнім футболістом молодіжної команди. Олександр Роспутько більше не є гравцем "гірників".
Розрив угоди з гравцем офіційно підтверджено на сайті "Шахтаря".
Інцидент з Олександром Роспутьком призвів до гучного скандалу кілька тижнів тому. Футболіст команди U-19 несподівано "зник" під час закордонної поїздки з командою. Він без попередження втік із "Шахтаря" під час поїздки до Бельгії на матч із місцевим "Антверпеном". Гравець вирішив жити у Росії.
Реакція "Шахтаря" на вчинок Роспутько
Донецький клуб вирішив розірвати контракт із молодим півзахисником. "Гірники" надали гравцеві час для повернення, але Олександр Роспутько залишився у Росії.
Таким чином футболіст відмовився виконувати обов'язки перед донецьким клубом. Це спричинило для того, щоб достроково розірвати з ним контракт.
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