Клопп сильно поссорился с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля"

Юрген Клопп на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп резко раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама. Поводом для этого стал вызов в национальную команду хавбека "красных" Ибраимы Конате.

Клопп попросил Дешама более ответственно относиться к здоровью футболистов, сообщает Daily Mail.

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Месяц назад полузащитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил мышечную травму. После возвращения игрока в строй наставник "красных" Юрген Клопп постепенно подводил игрока в состав. Однако наставник сборной Франции Дидье Дешам вызвал футболиста на матчи отбора Евро-2024.

Клопп раскритиковал Дешама

Французы одержали две важные победы над Шотландией (4:1) и Нидерландами (2:1). Ибраима Конате выходил на поле в обоих поединках. После возращение в Англию хавбек не смог сыграть против "Тулузы" в Лиге Европы.

Ибраима Конате и Кингсли Коман. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

"Ливерпуль" обыграл соперника со счетом 5:1, но на послематчевой пресс-конференции Клопп жестко раскритиковал Дешама. Наставник "красных" заявил, что у "трехцветных" хватит футболистов как минимум на два равных состава. По мнению тренера английского клуба, не было смысла выпускать на поле игрока, который недавно был травмирован.

"У Конате было несколько повреждений, а Дешам заставил его играть 90 и 87 минут в последних двух матчах. Нам пришлось корректировать планы и оставить Ибраиму вне игры на поединок Лиги Европы. В воскресенье у нас встреча с "Ноттингем Форест", и футболист просто не в состоянии играть все эти матчи", — заявил Юрген Клопп.

"Ливерпуль" одержал три победы в трех поединках группового этапа Лиги Европы и занимает первую строчку в группе "Е".

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