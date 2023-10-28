Кейн сделал хет-трик и забил роскошный мяч ворота "Дармштадта"

Гарри Кейн. Фото: Tom Weller

Английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн помогает своей команде сделать непристойный счет в противостоянии с "Дармштадтом". Из восьми мячей он провел в ворота соперника три.

О ходе событий в этом разгроме, в материале Новини.LIVE.

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Первый тайм прошел без голов, но сразу с тремя красными карточками. Уже на 4-й минуте Киммих покинул Баварию в меньшинстве. Гости решили не отставать, потому Гясуля и Маглица тоже досрочно закончили для себя поединок.

🔴🤯 Harry Kane has just scored *this* goal…



…making it 14 игр и 7 игроков в 13 игр в Bayern. pic.twitter.com/nhB0QJvecZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023

Если после удаления на старте игра для мюнхенцев была сложной, то во втором тайме хозяева воспользовались уже большинством, наколотив в ворота Дармштадта 8 мячей.

Начал и закончил

Начавший разгром именно Кейн на 51-й минуте, а второй его гол особо заслуживает внимания, он получил передачу от Мюллера и решился на удар из центра поля. Гарри увидел, что голкипер гостей вышел далеко из ворот и повторил трюк Бекхэма. Так счет стал 5:0.

На этом Кейн не остановился и вместе с партнерами по команде создал 3 мяча. На 88-й минуте Гарри поставил яркую точку.

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