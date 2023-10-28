Кейн сделал хет-трик и забил роскошный мяч ворота "Дармштадта"
Английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн помогает своей команде сделать непристойный счет в противостоянии с "Дармштадтом". Из восьми мячей он провел в ворота соперника три.
О ходе событий в этом разгроме, в материале Новини.LIVE.
Первый тайм прошел без голов, но сразу с тремя красными карточками. Уже на 4-й минуте Киммих покинул Баварию в меньшинстве. Гости решили не отставать, потому Гясуля и Маглица тоже досрочно закончили для себя поединок.
🔴🤯 Harry Kane has just scored *this* goal…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023
…making it 14 игр и 7 игроков в 13 игр в Bayern. pic.twitter.com/nhB0QJvecZ
Если после удаления на старте игра для мюнхенцев была сложной, то во втором тайме хозяева воспользовались уже большинством, наколотив в ворота Дармштадта 8 мячей.
Начал и закончил
Начавший разгром именно Кейн на 51-й минуте, а второй его гол особо заслуживает внимания, он получил передачу от Мюллера и решился на удар из центра поля. Гарри увидел, что голкипер гостей вышел далеко из ворот и повторил трюк Бекхэма. Так счет стал 5:0.
На этом Кейн не остановился и вместе с партнерами по команде создал 3 мяча. На 88-й минуте Гарри поставил яркую точку.
Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.
Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.
"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии.
Клопп очень поругался с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля".
Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.
Читайте Новини.LIVE!