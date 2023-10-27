"Реал" знайшов заміну Луніну в одному з грандів Італії

Андрій Лунін на баскетбольному матчі Фото: instagram.com/realmadridbasket/

Керівництво мадридського "Реала" знайшло нового воротаря в одному з італійських клубів. Вже взимку іспанську команду можуть залишити й Кепа Аррісабалага, і Андрій Лунін.

Конкуренцію Тібо Куртуа становитиме голкіпер збірної Польщі, повідомляє Todofichajes.

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Кепа перейшов до "Реалу" після травми Куртуа на правах оренди. "Челсі" відмовляється продавати іспанського голкіпера за невелику суму, а "королівський клуб" не хоче платити більше ніж 20 млн євро. Переговори про викуп воротаря зайшли у глухий кут.

"Реал" знайшов нового голкіпера

Проте скаути "бланкос" запропонували тренерському штабу Карло Анчелотті альтернативу. Це воротар туринського "Ювентуса" Войцех Щенсний, у якого за півтора року закінчиться термін дії контракту з італійським клубом. "Стара синьйора" не проти відпустити 33-річного поляка.

Йдеться про суму у десять мільйонів євро. "Реал" хоче розпочати переговори про перехід Щенсного вже в січні наступного року. Мадридці, як і раніше, не розраховують на Андрія Луніна.

Войцех Щенсний у матчі проти "Торіно". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Українець піде з "королівського клубу" вже найближчим часом. Поки невідомо, де продовжить кар'єру Лунін, проте Андрій має варіант для трансферу.

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