На фронті загинув український спортсмен і тренер — він служив у батальйоні "Вовки Да Вінчі"

Похорон Дмитра Одинця. Фото: Google

Відомий український спортсмен трагічно загинув на Східному фронті у боях із російськими окупантами. Дмитро Одинець пожертвував собою у близькому бою з інтервентами.

Одинець мав серйозні заслуги у плаванні та бігу, про його смерть повідомила у Facebook команда "Run Ukraine".

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Дмитро Одинець до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну регулярно брав участь у напівмарафонах по всій країні. Він пробіг повний Київський марафон, а 2019 року став переможцем Бігової ліги Run Ukraine серед чоловіків у віковій категорії 18–22 роки.

Дмитро Одинець після забігу. Фото: Google

Одинець на фронті

Наприкінці зими 2022 року Дмитро Одинець намагався добровільно вступити до лав Збройних сил України (ЗСУ), але йому відмовили через проблеми зі здоров'ям.

Спортсмен присвятив себе волонтерській діяльності, працював у фонді "Солом'янські котики". Влітку цього року Дмитру вдалося вступити до штурмової роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі". Він взяв участь в обороні Бахмута, а останніми днями свого життя захищав село Синьківку. Дмитро Одинець отримав поранення, не сумісні з життям після того, як поряд з ним розірвалася граната.

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