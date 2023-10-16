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Відомого футболіста знайшли мертвим через два дні після зникнення

16 жовтня 2023 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомого футболіста знайшли мертвим через два дні після зникнення
Альваро Прієто у Кордобі. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Декілька днів тому в Іспанії зник молодий футболіст Альваро Прієто відомого місцевого клубу "Кордоба". Через кілька днів правоохоронці знайшли тіло гравця.

Спортсмен міг загинути під час спроби сісти на поїзд без квитка, повідомляє Marca.

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Національна поліція Іспанії підтвердила, що тіло, знайдене між двома вагонами поїзда неподалік Севільї, належить молодій людині з Кордови. Його звали Альваро Прієто.

Деталі трагедії із гравцем

Молодий іспанський футболіст зник 12 жовтня на вокзалі "Севілья-Санта-Хуста". Пошуки спортсмена зайняли декілька днів. Увечері 15 жовтня співробітники Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME) обшукали ділянку залізничних колій біля станції зі спеціалізованими собаками.

Про 18-річного Альваро не було жодних новин з минулого четверга, коли його востаннє бачили біля вокзалу, де гравця зняли камери спостереження неподалік вокзалу. За даними слідства, молодик вирушив на севільський вокзал після того, як провів ніч у нічному клубі з другом. Альваро збирався сісти на поїзд до Кордови. Зважаючи на все, Альваро мав проблеми з квитком — зазначається, що в його телефоні сів акумулятора, тому контролери в поїзді не дозволили йому увійти до вагону.

Після безуспішної спроби купити квиток на пізніший поїзд Альваро Прієто спробував проникнути до складу без квитка. Очевидно, він спробував сісти до складу на ходу, що призвело до трагедії. Футбольний клуб "Кордоба" підтвердив інформацію про загибель свого гравця.

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