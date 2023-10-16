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Известный футболист был найден мертвым спустя два дня после исчезновения

16 октября 2023 18:11
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Известный футболист был найден мертвым спустя два дня после исчезновения
Альваро Прието в Кордобе. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Несколько дней назад в Испании исчез молодой футболист Альваро Прието известного местного клуба "Кордоба". Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов нашли тело игрока. 

Спортсмен мог погибнуть при попытке сесть на поезд без билета, сообщает Marca

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Национальная полиция Испании подтвердила, что тело, найденное между двумя вагонами поезда недалеко от Севильи, принадлежит молодому человеку из Кордовы Альваро Прието.

Детали трагедии с игроком

Молодой испанский футболист пропал 12 октября на вокзале "Севилья-Санта-Хуста". Поиски спортсмена заняли несколько дней. Вечером 15 октября сотрудники Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME) обыскали участок железнодорожных путей возле станции со специализированными собаками. 

О 18-летнем Альваро не было никаких новостей с прошлого четверга, когда его в последний раз видели возле вокзала, где игрока засняли камеры наблюдения недалеко от вокзала. По данным следствия, молодой человек отправился на севильский вокзал после того, как провел ночь в ночном клубе с другом. Альваро собирался сесть на поезд в Кордову. Судя по всему, у Альваро были проблемы с билетом — предполагается, что в его телефоне сел аккумулятор, поэтому контролеры в поезде не позволили ему войти в вагон. 

После безуспешной попытки купить билет на более поздний поезд, Альваро Прието попробовал проникнуть в состав без билета. По всей видимости, он попытался сесть в состав на ходу, что привело к трагедии. Футбольный клуб "Кордоба" подтвердил информацию о гибели своего игрока. 

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