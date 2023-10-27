На фронте погиб украинский спортсмен и тренер — он служил в батальоне "Волки Да Винчи"

Похороны Дмитрия Одинца. Фото: Google

Известный украинский спортсмен трагически погиб на Восточном фронте в боях с российскими оккупантами. Дмитрий Одинец пожертвовал собой в близком бою с интервентами.

Одинец имел серьезные заслуги в плавании и беге, о его смерти сообщила в Facebook команда "Run Ukraine".

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Дмитрий Одинец до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину регулярно участвовал в полумарафонах по всей стране. Он пробежал полный Киевский марафон, а в 2019 году стал победителем Беговой лиги Run Ukraine среди мужчин в возрастной категории 18–22 года.

Дмитрий Одинец после забега. Фото: Google

Одинец на фронте

В конце зимы 2022 года Дмитрий Одинец пытался добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ему отказали из-за проблем со здоровьем.

Спортсмен посвятил себя волонтерской деятельности, работал в фонде "Соломенские котики". Летом этого года Дмитрию удалось вступить в штурмовую роту "Гонор" батальона "Волки Да Винчи". Он принял участие в обороне Бахмута, а в последние дни своей жизни защищал село Синьковку. Дмитрий Одинец получил ранения, не совместимые с жизнью, после того, как рядом с ним разорвалась граната.

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