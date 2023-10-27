Супряга став справжнім бодибілдером — з'явилося відео зі спортзалу
Колишній форвард молодіжної збірної України Владислав Супряга постав перед уболівальниками у несподіваному амплуа. Футболіст перетворився на бодибілдера із рельєфними м'язами.
Супряга опублікував відео зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram.
Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга рідко оновлює профіль на своїй сторінці у соціальній мережі, і кожна нова фотографія на його сторінці викликає бурхливу реакцію у вболівальників. На цей раз гравець опублікував відео.
Як змінився Супряга
Українські шанувальники футболу нечасто бачать Владислава Супрягу. Футболіст схильний до травм і практично не грає. "Динамо" внесло гравця в заявку команди на сезон 2023/2024, але поки що форвард не відзначився результативними діями на полі.
Проте футболіст не сидить без діла, отримуючи у клубі високу зарплатню. Владислав продемонстрував результат напруженої роботи у тренажерному залі. Рельєф м'язів Супряги робить його схожим не на футболіста, а на бодибілдера. Це не дивно: журналіст Ігор Бурбас написав, що Владислав Супряга займається у того ж тренера, який працював із Володимиром Зеленським.
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