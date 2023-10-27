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Супряга стал настоящим бодибилдером — появилось видео из спортзала

27 октября 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Супряга стал настоящим бодибилдером — появилось видео из спортзала
Владислав Супряга на футбольном поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард молодежной сборной Украины Владислав Супряга предстал перед болельщиками в неожиданном амплуа. Футболист превратился в бодибилдера с рельефными мышцами. 

Супряга опубликовал видео из спортзала на своей странице в Instagram

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Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга редко обновляет профиль на своей странице в социальной сети, и каждая новая фотография на его странице вызывает бурную реакцию у болельщиков. На этот раз игрок опубликовал видео. 

Как изменился Супряга 

Украинские любители футбола нечасто видят Владислава Супрягу. Футболист подвержен травмам и практически не играет. "Динамо" внесло игрока в заявку команды на сезон 2023/2024, но пока форвард не отметился результативными действиями на поле. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга в спортивном зале. Скриншот YouTube

Однако футболист не сидит без дела, получая в клубе высокую зарплату. Владислав продемонстрировал результат напряженной работы в тренажерном зале. Рельеф мышц Супряги делает его похожим не на футболиста, а на бодибилдера. Это не удивительно: журналист Игорь Бурбас написал, что Владислав Супряга занимается у того же тренера, который работал с Владимиром Зеленским. 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

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