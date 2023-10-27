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"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии

27 октября 2023 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии
Андрей Лунин на баскетбольном матче. Фото: instagram.com/realmadridbasket/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мадридского "Реала" нашло нового вратаря в одном из итальянских клубов. Уже зимой испанскую команду могут покинуть и Кепа Аррисабалага, и Андрей Лунин.

Конкуренцию Тибо Куртуа составит голкипер сборной Польши, сообщает Todofichajes.

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Кепа перешел в "Реал" после травмы Куртуа на правах аренды. "Челси" отказывается продавать испанского голкипера за небольшую сумму, а "королевский клуб" не хочет платить больше 20 млн евро. Переговоры о выкупе вратаря зашли в тупик. 

"Реал" нашел нового голкипера 

Однако скауты "бланкос" предложили тренерскому штабу Карло Анчелотти альтернативу. Это вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсний, у которого через полтора года закончится срок действия контракта с итальянским клубом. "Старая синьора" не против отпустить 33-летнего поляка. 

Речь идет о сумме в десять миллионов евро. "Реал" хочет начать переговоры о переходе Щенсного уже январе следующего года. Мадридцы по-прежнему не рассчитывают на Андрея Лунина. 

Войцех Щенсный
Войцех Щенсный в матче против "Торино". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Украинец уйдет из "королевского клуба" уже в ближайшее время. Пока не известно, где продолжит карьеру Лунин, однако у Андрея есть вариант для трансфера. 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем. 

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