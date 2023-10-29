Кейн забив в стилі Бекхема — відео голу

Гаррі Кейн. Фото: Reuters/Tom Weller

Один з голів Гаррі Кейна за "Баварію" у ворота "Дармштадта" повторив легендарний м’яч Девіда Бекхема за МЮ в 90-х. Обидва англійські футболісти наважились на удар з центра поля, коли побачили що воротар трішки вийшов.

Відео порівняння голів у матеріалі Новини.LIVE.

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"МЮ" грав у гостях проти "Вімблдону" 17 серпня 1996-го. Девід Бекхем представив себе футбольному світу після того, як забив гол ударом із центральної лінії.

Саме після цього матчу Бекхем зайняв місце в основному складі "Манчестер Юнайтед" і почав отримувати запрошення до збірної Англії.

Нестримний Кейн

Кейн забив за "Баварію" вже 12 голів та віддав 5 асистів. У матчі з “Дармштадтом” він відзначився тричі. Гол з центра поля був п’ятим у матчі.

Він отримав передачу від Мюллера і наважився на удар із центру поля. Гаррі побачив, що голкіпер гостей вийшов далеко з воріт та повторив трюк Бекхема. Так рахунок став 5:0.

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