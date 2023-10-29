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Усик и Фьюри провели стердаун и подтвердили дату боя

29 октября 2023 06:20
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Агабекян Карен
редактор
Усик и Фьюри провели стердаун и подтвердили дату боя
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри встретились лицом к лицу на ринге в Эр-Рияде. Боксеры официально подтвердили дату боя.

Их поединок состоится 23 декабря в Эр-Рияде, сообщил портал Новини.LIVE.

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В Эр-Рияде Фьюри боксировал с бойцом MMA Фрэнсисом Нганну и выиграл очень спорным решением судей.

Первый стердаун Усика и Фьюри как соперников

После боя Фьюри и Нганну в ринг поднялся Усик, который вместе с Тайсоном подтвердили, что они подерутся 23 декабря.

Также боксеры провели первую официальную битву взглядов как соперники.

Отметим, что Фьюри выиграл за свою карьеру 34 поединка, 24 досрочно, один раз его бой завершился ничьей и он никогда не проигрывал.

Усик также ранее не проигрывал и за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно.

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