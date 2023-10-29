Фьюри побывал в нокдауне и "спорно" победил Нганну

Тайсон Фьюри упал. Фото: скриншот

В Эр-Рияде прошел поединок между чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Десятираундовый бой продлился все отведенное время.

Фьюри выиграл решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор поединка

Фьюри агрессивно налетел на Нганну с ударом в челюсть, как только прозвучал гонг, а затем начал работать вторым номером через джеб. Фрэнсис в ответ пытался искать возможность, чтобы донести удар. В концовке раунда Тайсон даже пропустил панч в голову.

Во втором раунде Нганну попытался активнее атаковать, но ему сложно было преодолевать джеб англичанина. Когда это удавалось, то Фьюри не стеснялся клинчевать.

В начале третьего раунда Нганну отметился несколькими неплохими попаданиями, на которые Тайсон не ответил. Затем Фрэнсис отправил чемпиона в нокдаун левым хуком. "Цыганский король" быстро поднялся на ноги и приближающийся конец раунда спас его от добивания.

Фьюри оказался в нокдауне. Фото: ESPN

Нганну активно начал четвертый раунд, атакуя Фьюри одиночными ударами по корпусу и в голову. Тайсон в ответ на такую работу соперника только отступает и клинчует. Мало кто ожидал, что британец будет настолько мало наносить ударов.

В пятом раунде Фьюри снова начал использовать свой джеб и вспомнил о работе на ногах. Эта тактика помогла ему снять из себя градус напряжения после двух неудачных раундов.

Шестая трехминутка оказалась интересной, поскольку Нганну активнее прессинговал и отметился хорошими попаданиями по корпусу. Фьюри в ответ много раз доставал оппонента джебом.

В восьмом раунде клинча в ринге стало еще больше, поскольку Фьюри не хотел рисковать. Однако во второй половине трехминутки британец пропускал удары и ничем не мог ответить сопернику. Тайсону повезло, что Фрэнсис не выбрасывал много панчей.

В финальном раунде Фьюри ничего не делал для победы. Нганну же шел вперед и даже попытался пробить супермен-панч.

По итогам поединка двое из трех судей отдали победу Фьюри: 95-94 — Нганну, 96-93, 95-94 — Фьюри.

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