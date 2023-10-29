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Ф'юрі побував у нокдауні й "спірно" переміг Нганну

29 жовтня 2023 02:32
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Агабекян Карен
редактор
Ф'юрі побував у нокдауні й "спірно" переміг Нганну
Тайсон Ф'юрі впав. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Ер-Ріяді пройшов поєдинок між чемпіоном світу з боксу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та бійцем ММА Френсісом Нганну. Десятираундовий бій продовжився весь відведений час.

Ф'юрі виграв рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд поєдинку

Ф'юрі агресивно налетів на Нганну з ударом у щелепу, як тільки пролунав гонг, а потім почав працювати другим номером через джеб. Френсіс у відповідь намагався шукати нагоди, щоб донести удар. Наприкінці раунду Тайсон навіть пропустив панч у голову.

У другому раунді Нганну спробував активніше йти вперед, але йому важко було долати джеб англійця. Коли це вдавалося, то Ф'юрі не соромився клінчувати.

На початку третього раунду Нганну відзначився декількома непоганими влучаннями, на які Тайсон не відповів. Потім Френсіс відправив чемпіона у нокдаун лівим хуком. "Циганський король" швидко піднявся на ноги й близький кінець раунду врятував його від добивання.

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну
Ф'юрі опинився в нокдауні. Фото: ESPN

Нганну активно розпочав четвертий раунд, атакуючи Ф'юрі одиночними ударами по корпусу та в голову. Тайсон у відповідь на таку роботу суперника тільки відступав та клінчував. Мало хто очікував, що британець настільки мало завдаватиме ударів.

У п'ятому раунді Ф'юрі знову почав використовувати свій джеб і згадав про роботу на ногах. Ця тактика допомогла йому зняти із себе градус напруги після двох невдалих раундів.

Шоста трихвилинка виявилася цікавою, оскільки Нганну активніше пресингував і відзначився добрими влученнями по корпусу. Ф'юрі у відповідь багато разів діставав опонента джебом.

У восьмому раунді клінчу в рингу стало ще більше, оскільки Ф'юрі не хотів ризикувати. Однак у другій половині трихвилинки британець пропускав удари та нічим не міг відповісти супернику. Тайсон пощастило, що Френсіс не викидав багато панчів.

У фінальному раунді Ф'юрі нічого не робив для перемоги. Нганну ж йшов уперед і навіть спробував пробити супермен-панч.

За підсумками поєдинку двоє з трьох суддів віддали перемогу Ф'юрі: 95-94 — Нганну, 96-93, 95-94 — Ф'юрі.

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