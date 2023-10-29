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На бой Фьюри-Нганну пришел Криштиану Роналду со своей подругой

29 октября 2023 01:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На бой Фьюри-Нганну пришел Криштиану Роналду со своей подругой
Футболист Криштиану Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На бой Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну, который состоится в скором времени в Саудовской Аравии, пришел португальский футболист Криштиану Роналду. Компанию ему составила его подруга Джорджина Родригес.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Так, футболист вместе со своей подругой уверенно и с улыбкой шагают по красной дорожке, готовясь насладиться поединком британца Тайсона Фьюри и франко-камерунского бойца Франсиса Нганну.

Напомним, что накануне поединка чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри и бывшего обладателя титула UFC Фрэнсиса Нганну в Саудовскую Аравию съехались звезды бокса, MMA и шоу-бизнеса. Гости мероприятия сделали общее фото, которое, безусловно, войдет в историю.

Также мы писали, что в Эр-Рияде состоялась встреча между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA в хевивейте Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Они случайно встретились на входе в отель.

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