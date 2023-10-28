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Усик та Ф'юрі знову подивилися один одному в очі

28 жовтня 2023 08:50
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Агабекян Карен
редактор
Усик та Ф'юрі знову подивилися один одному в очі
Ф'юрі — Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Ер-Ріяді відбулася зустріч між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA у хевівейті Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі. Вони випадково зустрілися на вході до готелю.

Українець прилетів до Саудівської Аравії на бій Ф'юрі та бійця ММА Френсіса Нганну, повідомив портал Новини.LIVE.

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Усик і Ф'юрі також поб'ються один з одним за абсолютне чемпіонство. Їхній бій планують організувати 23 грудня у Саудівській Аравії.

Ніхто не очікував, що Усик та Ф'юрі будуть обійматися

Коли відбулася зустріч Усика та Ф'юрі британець почав обійматися з українцем, який його підняв. Така реакція викликала подив після великої кількості словесних перепалок та образ, які були між боксерами до підписання контракту на бій.

Зазначимо, що 28 жовтня в Ер-Ріяді відбудеться поєдинок Ф'юрі та Нганну. На кону не буде титулу Тайсона, а сам бій триватиме 10 раундів замість звичних 12.

Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю.

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