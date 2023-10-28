Усик и Фьюри снова посмотрели друг другу в глаза — видео

Фьюри — Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В Эр-Рияде произошла встреча между чемпионом мира по версиях WBO, IBF, WBA в хевивейте Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Они случайно встретились на входе в гостиницу.

Украинец прилетел в Саудовскую Аравию на бой Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик и Фьюри также подерутся друг с другом за абсолютное чемпионство. Их бой планируют организовать 23 декабря в Саудовской Аравии.

Никто не ожидал, что Усик и Фьюри будут обниматься

Когда произошла встреча Усика и Фьюри, то британец начал обниматься с украинцем, который его приподнял. Такая реакция вызвала удивления после большого количества словесных перепалок и оскорблений, которые были между боксерами до подписания контракта на бой.

Отметим, что 28 октября в Эр-Рияде состоится поединок Фьюри и Нганну. На кону не будет титула Тайсона, а сам бой продлится 10 раундов вместо привычных 12.

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