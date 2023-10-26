Усик вылетел в Саудовскую Аравию — что случилось
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отправился в Саудовскую Аравию. На предстоящих выходных он проведет стердаун с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщил в соцсетях член команды Усика Сергей Лапин.
Поединок Усика против Фьюри планируют провести 23 декабря в Саудовской Аравии.
Усик посетит бой Фьюри и Нганну
По информации Лапина, Усик сейчас находится на пути в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияде.
"На пути в Эр-Рияд", — написал Лапин.
В Саудовской Аравии 28 октября Усик посетит большое шоу, во главе которого Фьюри проведет выставочный поединок с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
После поединка официально объявят дату боя Фьюри и Усика. Также боксеры проведут битву взглядов.
Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно и никогда не проигрывал. У Фьюри в карьере 33 выигранных боя, 24 нокаутом, одна ничья и ноль в графе поражений.
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