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Усик вилетів до Саудівської Аравії — що сталося

26 жовтня 2023 18:20
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Агабекян Карен
редактор
Усик вилетів до Саудівської Аравії — що сталося
Олександр Усик. Фото: сторінка Усика в Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вирушив до Саудівської Аравії. Наступними вихідними він проведе стердаун із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомив у соцмережах член команди Усика Сергій Лапін.

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Олександр Усик
Вусік вирушив на бій Ф'юрі — Нганну. Фото: скріншот

Усик відвідає бій Ф'юрі та Нганну

За інформацією Лапіна, Усик зараз перебуває на шляху до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду.

"На шляху до Ер-Ріяду", — написав Лапін.

У Саудівській Аравії 28 жовтня Усик відвідає велике шоу, на чолі якого Ф'юрі проведе виставковий поєдинок із бійцем ММА Френсісом Нганну.

Після поєдинку офіційно оголосять дату бою Ф'юрі та Усика. Також боксери проведуть битву поглядів.

Зазначимо, що Усик за свою кар'єру виграв 21 бій, із них 14 достроково і ніколи не програвав. У Ф'юрі у кар'єрі 33 виграних бої, 24 нокаутом, одна нічия та нуль у графі поразок.

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