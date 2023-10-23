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Усик — Фьюри — известно, как обстоят дела с многомиллионными контрактами боксеров

23 октября 2023 13:20
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Фьюри — известно, как обстоят дела с многомиллионными контрактами боксеров
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поединок чемпиона мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри будет отличаться от большинства боксерских событий. Как стало известно, в нем не будет единого гонорарного фонда.

Об этом в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV сообщил со-промоутер Фьюри Боб Арум.

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Отметим, что перед боем с Усиком Фьюри предстоит поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Эта схватка состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Усика и Фьюри щедро вознаградят

Поединок Усика и Фьюри также состоится в Саудовской Аравии, а руководство страны, отвечающее за развлечения, стало теми, кто смог убедить украинца и британца подписать контракты.

По словам Арума, чтобы убрать все разногласия при распределении гонорарного фонда, принц Турки аш-Шейх отдельно договаривался с каждым боксером об вознаграждении. Благодаря такой системе каждый из бойцов получил именно ту сумму, на которую рассчитывал.

Ожидается, что Фьюри получит существенно большую сумму, но это не 100 млн долларов, которые фигурировали в СМИ. Однако, если сложить гонорары британца за поединки с Нганну и Усиком, то он заработает больше этой суммы.

Арум допустил, что, добавив к этим двум поединкам прописанный в контракте реванш с Усиком, то Фьюри светит прибыль более 200 млн долларов.

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Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение.

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