Усик — Ф'юрі — стало відомо, як справи з багатомільйонними контрактами боксерів

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика та володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі відрізнятиметься від більшості боксерських подій. Як стало відомо, у ньому не буде єдиного гонорарного фонду.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV повідомив співпромоутер Ф'юрі Боб Арум.

Читайте також:

Зазначимо, що перед боєм з Усиком Ф'юрі чекає на поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Ця сутичка відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Усика і Ф'юрі щедро винагородять

Поєдинок Усика та Ф'юрі також відбудеться в Саудівській Аравії, а керівництво країни, яке відповідає за розваги, стало тими, хто зміг переконати українця та британця підписати контракти.

За словами Арума, щоб усунути всі розбіжності при розподілі гонорарного фонду, принц Туркі аш-Шейх окремо домовлявся з кожним боксером про винагороду. Завдяки такій системі обидва бійці отримають саме ту суму, на яку розраховували.

Очікується, що Ф'юрі отримає суттєво більшу суму, але це не 100 млн доларів, які фігурували у ЗМІ. Однак, якщо скласти гонорари британця за поєдинки з Нганну та Усиком, то він заробить більше за цю суму.

Арум припустив, що, додавши до цих двох поєдинків прописаний у контракті реванш з Усиком, Ф'юрі світить прибуток понад 200 млн доларів.

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика та назвав головну проблему українця.

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу.

"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка із днем народження.

"Шахтар" розірвав контракт із скандальним футболістом.

Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію.