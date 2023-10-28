Усик, Ф'юрі, Роналду, Тайсон, Льюїс та інші зірки зробили історичне фото

Зірки боксу та ММА перед боєм Ф'юрі — Нганну. Фото: Top Rank

Напередодні поєдинку чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі та колишнього володаря титулу UFC Френсіса Нганну до Саудівської Аравії з'їхалися зірки боксу, MMA та шоу-бізнесу. Гості заходу зробили спільне фото, яке, безперечно, увійде в історію.

Промоутерська компанія Top Rank показала, як робилося фото.

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So many legends in one room 🤯 pic.twitter.com/xM9ntCnbur — Top Rank Boxing (@trboxing) October 27, 2023

Поєдинок Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді. Після бою мають оголосити про поєдинок Ф'юрі проти Олександра Усика.

Кількість легенд зашкалює

Зазначимо, що на фото окрім Нганну та Ф'юрі ми бачимо Олександра Усика, Кріштіану Роналду, Майка Тайсона, Роя Джонса-молодшого, Менні Пак'яо, Оскара де ла Хойю, Насіма Хамеда, Рея Шугара Леонарда, Ріккі Хаттона, Джо Кальзаге, Еріка Моралеса, Майкла Баффера, Тедді Атласа, Томмі Ф'юрі, Аміра Хана, Чака Ліделла, Леннокса Льюїса Ренді Кутюка, Френка Міра та інших менш помітних зірок.

Зазначимо, що Роналду перед боєм подарував Нганну свій фірмовий годинник, вартість якого оцінюється в 200 тисяч доларів. Ф'юрі футболіст також поспілкувався з приводу майбутньої події.

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