Усик, Фьюри, Роналду, Тайсон, Льюис и другие звезды сделали историческое фото

Звезды бокса и ММА перед боем Фьюри — Нганну. Фото: Top Rank

В преддверии поединка чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри и бывшего обладателя титула UFC Фрэнсиса Нганну в Саудовскую Аравию съехались звезды бокса, MMA и шоу-бизнеса. Гости мероприятия сделали совместное фото, которое несомненно войдет в историю.

Промоутерская компания Top Rank показала как делалось фото.

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So many legends in one room 🤯 pic.twitter.com/xM9ntCnbur — Top Rank Boxing (@trboxing) October 27, 2023

Поединок Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде. После боя должны огласить о поединке Фьюри против Александра Усика.

Количество легенд зашкаливает

Отметим, что на фото кроме Нганну и Фьюри мы видим Александра Усика, Криштиану Роналду, Майка Тайсона, Роя Джонса-младшего, Мэнни Пакьяо, Оскара де ла Хойю, Насима Хамеда, Рея Шугара Леонарда, Рикки Хаттона, Джо Кальзаге, Эрика Моралеса, Майкла Баффера, Тедди Атласа, Томми Фьюри, Амира Хана, Чака Лиделла, Леннокса Льюиса Ренди Кутюка, Фрэнка Мира и других менее заметных звезд.

Отметим, что Роналду перед боем подарил Нганну свои фирменные часы, стоимость которых оценивается в 200 тысяч долларов. Фьюри футболист также пообщался по поводу предстоящего события.

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