Фьюри — Нганну: кто победит по мнению букмекеров

Тайсон Фьюри. Фото: Twitter/Tyson_Fury

В ночь с 28 на 29 октября в столице Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель титула UFC Фрэнсис Нганну.

Прогноз букмекеров и мнения экспертов в материале Новини.LIVE.

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"Цыганский король" последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, легко разобравшись с ветераном Дереком Чисорой. Уроженец Камеруна раньше никогда не боксировал на профи-ринге. Свой последний поединок провел в январе 2022 года в UFC, защитив титул чемпиона против Сирила Гана.

Букмекеры считают очевидным фаворитом боя Тайсона Фьюри. Коэффициент победы британца — 1.07. Сенсационная победа Нганну — целых 9.00. Цена ничьей — 40.00.

Слова команды Усика

"Фьюри просто пытается выдавить больше денег, но это его решение. Если бы я был на его месте, я бы сделал иначе. Но я не на его месте. Он сам принимает решение и выбирает, что для него ценно. Если ценно взять как можно больше денег". Если относительно денег, это правильное направление. Но относительно бокса — это говно", — говорит Александр Красюк, промоутер Усика.

Сам Усик тоже не сомневается, что победит именно Фьюри. Накануне они встретились с Тайсоном взглядами и обменялись шутками, но главное, что украинец приехал посмотреть на следующего соперника в бою.

"Для Тайсона Фьюри это булка с маслом. Я чисто говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может его "бахнуть", и оно прилетит... Да, может это сделать. Но как ты можешь это сделать с 2-метровым" гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе. И у парня нет ни одного поединка как боксер. Да, как "юэфсишник" - много, он чемпион мира, крут, никто не говорит, именно я не говорю, что он какой-то "левый" Но UFC – это не бокс, и я на 100% уверен, что Тайсон Фьюри победит, не слишком напрягаясь", — считает Усик.

THE MEETING WE'VE ALL BEEN WAITING TO SEE 🍿



Tyson Fury and Oleksandr Usyk come together for first time since their undisputed heavyweight clash was signed 👀 #FuryNgannou | #TysonFury | #OleksandrUsyk pic.twitter.com/HYyNrXGbk3 — IFL TV (@IFLTV) October 27, 2023

Но украинец допускает, что может произойти сенсация, и тогда он готов будет даже записать видео обращение.

"Если что-нибудь изменится, и в момент поединка, условно скажем, Тайсон Фьюри будет лежать на полу, я сразу же запишу видео и скажу: "Нифига себе я натрусил, а тут оказывается такое". Я признаю, что ошибся. Но нужно дождаться, и мы увидим… шоу", — сказал чемпион мира в хевивейте.

Прямая трансляция боксерского шоу начнется в 20:00 по Киеву, а главный поединок стартует не раньше 00:30. В Украине официально посмотреть бой Фьюри — Нганну можно на стриминговой платформе DAZN, однако придется оформить платную подписку.

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