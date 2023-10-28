Фьюрі — Нганну: хто переможе за думкою букмекерів

Тайсон Фьюрі. Фото: Twitter/Tyson_Fury

У ніч із 28 на 29 жовтня у столиці Саудівської Аравії відбудеться вечір боксу, у головній події якого зустрінуться чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі та колишній володар титулу UFC Френсіс Нганну.

Прогноз букмекерів та думки експертів, в матеріалі Новини.LIVE

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"Циганський король" востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, легко розібравшись із ветераном Дереком Чісорою. Уродженець Камеруну раніше ніколи не боксував на профі-рингу. Свій останній поєдинок провів у січні 2022 року в UFC, захистивши титул чемпіона проти Сиріла Гана.

Букмекери вважають очевидним фаворитом бою Тайсона Ф'юрі. Коефіцієнт перемоги британця — 1.07. Сенсаційна перемога Нганну — цілих 9.00. Ціна нічиєї – 40.00.

Слова команди Усика

"Ф'юрі просто намагається видавити якнайбільше грошей, але це його рішення. Якби я був на його місці, я зробив би інакше. Але я не на його місці. Він сам приймає рішення та вибирає, що для нього цінне. Якщо цінно взяти якнайбільше грошей, то це правильний напрямок. Але щодо боксу — це гівно", — каже Олександр Красюк, промоутер Усика.

Сам Усик теж не сумнівається, що переможе саме Фьюрі. Напередодні вони зустрілись з Тайсоном поглядами та обмінялись жартами, але головне що українець приїхав подивитись на наступного суперника в бою.

"Для Тайсона Ф'юрі це булка з олією. Я чисто говорю з погляду боксу. Коли люди кажуть, що Нганну може його “бахнути”, і воно прилетить… Так, може це зробити. Але як ти можеш це зробити із 2-метровим гігантом, у якого за плечима 20 років у боксі. І у хлопця немає жодного поєдинку як боксер. Так, як "юефсішник" - багато, він чемпіон світу, крутий, ніхто не говорить, саме я не кажу, що він якийсь "лівий". Але UFC – це не бокс. І я на 100% впевнений, що Тайсон Ф'юрі переможе, не надто напружуючись", — вважає Усик.

THE MEETING WE'VE ALL BEEN WAITING TO SEE 🍿



Tyson Fury and Oleksandr Usyk come together for the first time since their undisputed heavyweight clash was signed 👀#FuryNgannou | #TysonFury | #OleksandrUsyk pic.twitter.com/HYyNrXGbk3 — IFL TV (@IFLTV) October 27, 2023

Але українець допускає що може статися сенсація й тоді він готовий буде навіть записати відео звернення.

"Якщо щось зміниться, і в момент поєдинку, умовно скажемо, Тайсон Ф'юрі лежатиме на підлозі, я одразу ж запишу відео та скажу: ”Ніфіга собі я наморошив, а тут виявляється таке”. Я визнаю, що помилився. Але треба дочекатися, і ми побачимо… шоу", — сказав чемпіон світу у хевівейті.

Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться о 20:00 за київським часом, а головний поєдинок стартує не раніше 00:30. В Україні офіційно подивитися бій Ф'юрі — Нганну можна на стрімінговій платформі DAZN, проте доведеться оформити платну передплату.

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