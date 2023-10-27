Майк Тайсон раскрыл неожиданную правду о бое Фьюри с Нганну

Майк Тайсон во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Известный в прошлом боксер Майк Тайсон поделился мнением о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Сразу после этого боя "Цыганский король" начнет подготовку к противостоянию с Александром Усиком.

"Железный Майк" не уверен, что Фьюри победит экс-чемпиона UFC, сообщает Boxing Social.

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В субботу, 28 октября, в саудовском Эр-Рияде состоится "Вечер бокса". Обладатель пояса по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) встретится на ринге с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну (17-3). Это будет бой из 10 раундов по правилам бокса.

Майк Тайсон оценил шансы Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отметил характер, технику и волевые качества Тайсона Фьюри. Американский спортсмен заявил, что британец действительно умеет держать удар. Даже попадание в челюсть Фьюри не гарантирует того, что он упадет на ринг. Однако "Цыганский король" еще не испытывал таких ударов, которые умеет наносить бывший чемпион UFC.

Фьюри и Нганну во время "битвы взглядов". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Фрэнсис Нганну привык к совсем другой специфике боя. Он обладает сильным, резким ударом, который неоднократно помогал спортсмену быстро заканчивать поединки. И это может стать проблемой для Фьюри. Тем более, Фрэнсиса Нганну готовит к поединку сам Майк Тайсон.

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