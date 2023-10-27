Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Майк Тайсон раскрыл неожиданную правду о бое Фьюри с Нганну arrow

Майк Тайсон раскрыл неожиданную правду о бое Фьюри с Нганну

27 октября 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Майк Тайсон раскрыл неожиданную правду о бое Фьюри с Нганну
Майк Тайсон во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в прошлом боксер Майк Тайсон поделился мнением о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Сразу после этого боя "Цыганский король" начнет подготовку к противостоянию с Александром Усиком.

"Железный Майк" не уверен, что Фьюри победит экс-чемпиона UFC, сообщает Boxing Social

Читайте также:

В субботу, 28 октября, в саудовском Эр-Рияде состоится "Вечер бокса". Обладатель пояса по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) встретится на ринге с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну (17-3). Это будет бой из 10 раундов по правилам бокса. 

Майк Тайсон оценил шансы Фьюри 

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отметил характер, технику и волевые качества Тайсона Фьюри. Американский спортсмен заявил, что британец действительно умеет держать удар. Даже попадание в челюсть Фьюри не гарантирует того, что он упадет на ринг. Однако "Цыганский король" еще не испытывал таких ударов, которые умеет наносить бывший чемпион UFC. 

Фьюри и Нганну
Фьюри и Нганну во время "битвы взглядов". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Фрэнсис Нганну привык к совсем другой специфике боя. Он обладает сильным, резким ударом, который неоднократно помогал спортсмену быстро заканчивать поединки. И это может стать проблемой для Фьюри. Тем более, Фрэнсиса Нганну готовит к поединку сам Майк Тайсон. 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем. 

Судаков будет не единственной продажей "Шахтера" — куда уйдет Бондаренко. 

Клопп сильно поссорился с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля". 

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме