Майк Тайсон розкрив несподівану правду про бій Ф'юрі з Нганну

Майк Тайсон під час пресконференції. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Відомий у минулому боксер Майк Тайсон поділився думкою про майбутній поєдинок Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. Відразу після цього бою "Циганський король" розпочне підготовку до протистояння з Олександром Усиком.

"Залізний Майк" не впевнений, що Ф'юрі переможе ексчемпіона UFC, повідомляє Boxing Social.

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У суботу, 28 жовтня, у саудівському Ер-Ріяді відбудеться "Вечір боксу". Власник поясу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) зустрінеться на рингу з колишнім чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Френсісом Нганну (17-3). Це буде бій із 10 раундів за правилами боксу.

Майк Тайсон оцінив шанси Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон відзначив характер, техніку та вольові якості Тайсона Ф'юрі. Американський спортсмен заявив, що британець справді вміє тримати удар. Навіть попадання у щелепу Ф'юрі не гарантує того, що він впаде на ринг. Проте "Циганський король" ще не зазнавав таких ударів, які вміє завдавати колишнього чемпіона UFC.

Фьюрі та Нганну під час "битви поглядів". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Френсіс Нганну звик до зовсім іншої специфіки бою. Він має сильний, різкий удар, який неодноразово допомагав спортсмену швидко закінчувати поєдинки. І це може стати проблемою для Ф'юрі. Тим більше, що Френсіса Нганну готує до поєдинку сам Майк Тайсон.

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