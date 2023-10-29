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На бій Ф’юрі-Нганну завітав Кріштіану Роналду зі своєю подругою

29 жовтня 2023 01:08
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
На бій Ф’юрі-Нганну завітав Кріштіану Роналду зі своєю подругою
Футболіст Кріштіану Роналду зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес. Фото: скриншот
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

На бій Тайсона Ф'юрі та Франсіса Нганну, що відбудеться незабаром у Саудівській Аравії, завітав португальський футболіст Кріштіану Роналду. Компанію йому склала його подруга Джорджина Родрігес.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

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Так, футболіст разом зі своєю подругою впевнено та з посмішкою крокують червоною доріжкою, готуючи насолодитися поєдинком британця Тайсона Ф'юрі та франко-камерунського бійця Франсіса  Нганну.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі та колишнього володаря титулу UFC Френсіса Нганну до Саудівської Аравії з'їхалися зірки боксу, MMA та шоу-бізнесу. Гості заходу зробили спільне фото, яке, безперечно, увійде в історію.

Також ми писали, що в Ер-Ріяді відбулася зустріч між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA у хевівейті Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі. Вони випадково зустрілися на вході до готелю.

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