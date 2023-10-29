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Усик і Ф'юрі провели стердаун та підтвердили дату бою

29 жовтня 2023 06:20
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Агабекян Карен
редактор
Усик і Ф'юрі провели стердаун та підтвердили дату бою
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у суперважкій вазі Олександр Усик і володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі зустрілися віч-на-віч на рингу в Ер-Ріяді. Боксери офіційно підтвердили дату бою.

Їхній поєдинок відбудеться 23 грудня в Ер-Ріяді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший стердаун Усика та Ф'юрі як суперників

Після бою Ф'юрі та Нганну в ринг піднявся Усик, який разом із Тайсоном підтвердили, що вони поб'ються 23 грудня.

Також боксери провели першу офіційну битву поглядів як суперники.

Зазначимо, що Ф'юрі виграв за свою кар'єру 34 поєдинки, 24 достроково, один раз його бій завершився нічиєю і він ніколи не програвав.

Усик також раніше не програвав та за свою кар'єру виграв 21 бій, з них 14 достроково.

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