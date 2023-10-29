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"Валенсия" упустила победу в матче с "Атлетиком" — Яремчук снова вышел на поле

29 октября 2023 22:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Валенсия" упустила победу в матче с "Атлетиком" — Яремчук снова вышел на поле
Игроки "Валенсии" после забитого мяча. Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В одиннадцатом туре чемпионата Испании "Атлетик" из Бильбао принимал "Веленсию". В составе "летучих мышей" остался в запасе украинский форвард Роман Яремчук.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

"Атлетик" в первом тайме открыл счет благодаря удару Де Маркоса. После перерыва клуб из Бильбао с 62-й по 68-ю минуту выдал ужасный отрезок. Сначала Франсиско Перес сравнял счет, а затем Хуго Дуро вывел "летучих мышей" вперед.

На 78-й минуте на поле вышел Яремчук, но он снова не смог ничего показать.

В концовке матча у "Атлетика" Беренгер сравнял счет, лишив соперника победы.

"Валенсия" на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице и на три очка отстает от "Атлетика", который идет шестим.

"Атлетик" — "Валенсия" — 2:2

Голы: Де Маркос, 32, Беренгер, 90 — Франсиско Перес, 62, Дуро, 68.

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес (Прадос, 65), Гарсия де Альбенис, Дани Гарсия (Весга, 65), Руис де Галаррета, Сансет (Муниаин, 72), Уильямс (Беренгер, 69), Уильямс, Гурусета (Вильялибре, 69).

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Москера, Гайя, Франсиско Перес (Фулькье, 73), Амалла (Канос, 59), Пепелу, Герра, Дуро (Яремчук, 78), Диего Лопес (Гильямон, 74).

Предупреждения: Паредес, 12, Дани Гарсия, 55, Амалла, 57, Руис де Галаррета, 87.

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