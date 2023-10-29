"Валенсия" упустила победу в матче с "Атлетиком" — Яремчук снова вышел на поле
В одиннадцатом туре чемпионата Испании "Атлетик" из Бильбао принимал "Веленсию". В составе "летучих мышей" остался в запасе украинский форвард Роман Яремчук.
Команды сыграли вничью со счетом 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.
Обзор матча
"Атлетик" в первом тайме открыл счет благодаря удару Де Маркоса. После перерыва клуб из Бильбао с 62-й по 68-ю минуту выдал ужасный отрезок. Сначала Франсиско Перес сравнял счет, а затем Хуго Дуро вывел "летучих мышей" вперед.
На 78-й минуте на поле вышел Яремчук, но он снова не смог ничего показать.
В концовке матча у "Атлетика" Беренгер сравнял счет, лишив соперника победы.
"Валенсия" на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице и на три очка отстает от "Атлетика", который идет шестим.
"Атлетик" — "Валенсия" — 2:2
Голы: Де Маркос, 32, Беренгер, 90 — Франсиско Перес, 62, Дуро, 68.
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес (Прадос, 65), Гарсия де Альбенис, Дани Гарсия (Весга, 65), Руис де Галаррета, Сансет (Муниаин, 72), Уильямс (Беренгер, 69), Уильямс, Гурусета (Вильялибре, 69).
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Москера, Гайя, Франсиско Перес (Фулькье, 73), Амалла (Канос, 59), Пепелу, Герра, Дуро (Яремчук, 78), Диего Лопес (Гильямон, 74).
Предупреждения: Паредес, 12, Дани Гарсия, 55, Амалла, 57, Руис де Галаррета, 87.
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