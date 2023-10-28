Сильный ветер обвалил "часть базы" киевского "Динамо"

Тренувальна база "Динамо" Київ. Фото: Google

В Киевской области разбушевался сильный ветер, вырывающий деревья и повреждающий здания. Также из-за него пострадала инфраструктура киевского "Динамо".

Видео с повреждениями опубликовал общественный деятель Андрей Смолий.

Читайте также:

Что случилось на базе "Динамо"

На опубликованном видео можно увидеть, что из-за сильного ветра упал высокий забор тренировочной базы "Динамо" в Конча-Заспе.

Обрушенный забор можно назвать легендарным, поскольку десятилетиями он отделял базу от проезжей части. Из-за своих размеров он придавал еще больше колорита инфраструктуре столичного клуба.

Отметим, что киевское "Динамо" после 2021 года на своей клубной базе реконструировало несколько тренировочных полей, которые стали гибридными и построило новый тренажерный.

Инициатива по улучшению условий для футболистов лично исходила от главного тренера Мирчи Луческу.

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии.

Клопп очень поругался с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля".

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.