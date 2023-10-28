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Сильний вітер обвалив "частину бази" київського "Динамо"

28 жовтня 2023 12:28
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Агабекян Карен
редактор
Сильний вітер обвалив "частину бази" київського "Динамо"
Тренувальна база "Динамо" Київ. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Київській області розбушувався сильний вітер, який вириває дерева та пошкоджує будівлі. Через негоду постраждала інфраструктура київського "Динамо".

Відео із пошкодженнями опублікував громадський діяч Андрій Смолій.

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На опублікованому відео можна побачити, що через сильний вітер впав високий паркан тренувальної бази "Динамо" в Конча-Заспі.

Зруйнований паркан можна назвати легендарним, оскільки десятиліттями він відокремлював базу від проїжджої частини. Через свої розміри він надавав ще більше колориту інфраструктурі столичного клубу.

Зазначимо, що київське "Динамо" після 2021 року на своїй клубній базі реконструювало кілька тренувальних полів, які стали гібридними та побудували новий тренажерний.

Ініціатива щодо покращення умов для футболістів особисто виходила від головного тренера Мірчі Луческу.

Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю.

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