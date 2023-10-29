Усик был шокирован — видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри — Нганну
В Саудовской Аравии прошел поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Завершился он спорной победой британского боксера раздельным решением судей.
На поединке в рингсайде присутствовал будущий соперник Фьюри Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.
This was Oleksandr Usyk's reaction when Francis Ngannou knocked down Tyson Fury! 😳#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou pic.twitter.com/ymUzxYAMZC— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 29, 2023
Усик был шокирован нокдауном
В третьем раунде поединка Нганну удивил публику, отправив Фьюри в нокдаун после левого хука. Это было настолько неожиданно, что большинство фанатов поднялось на ноги.
В этот момент камера зафиксировала реакцию Усика. Шок в тот момент был на каждой складке лица украинца. Его также можно понять, поскольку они договорились о бое с Фьюри, где оба заработают суммы с семью нолями.
Нокдаун мог поставить их бой с Усиком в опасное положение. Будь там нокаут, то Тайсону не разрешили бы выйти на поединок, который запланирован на 23 декабря. Украинец в такой ситуацию не заработал бы ни копейки.
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