Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик был шокирован — видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри — Нганну arrow

Усик был шокирован — видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри — Нганну

29 октября 2023 08:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик был шокирован — видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри — Нганну
Александр Усик отреагировал на нокдаун. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии прошел поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Завершился он спорной победой британского боксера раздельным решением судей.

На поединке в рингсайде присутствовал будущий соперник Фьюри Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Усик был шокирован нокдауном

В третьем раунде поединка Нганну удивил публику, отправив Фьюри в нокдаун после левого хука. Это было настолько неожиданно, что большинство фанатов поднялось на ноги.

В этот момент камера зафиксировала реакцию Усика. Шок в тот момент был на каждой складке лица украинца. Его также можно понять, поскольку они договорились о бое с Фьюри, где оба заработают суммы с семью нолями.

Нокдаун мог поставить их бой с Усиком в опасное положение. Будь там нокаут, то Тайсону не разрешили бы выйти на поединок, который запланирован на 23 декабря. Украинец в такой ситуацию не заработал бы ни копейки.

Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии.

Клопп очень поругался с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля".

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме