Усик был шокирован — видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри — Нганну

Александр Усик отреагировал на нокдаун. Фото: скриншот

В Саудовской Аравии прошел поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Завершился он спорной победой британского боксера раздельным решением судей.

На поединке в рингсайде присутствовал будущий соперник Фьюри Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

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This was Oleksandr Usyk's reaction when Francis Ngannou knocked down Tyson Fury! 😳#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou pic.twitter.com/ymUzxYAMZC — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 29, 2023

Усик был шокирован нокдауном

В третьем раунде поединка Нганну удивил публику, отправив Фьюри в нокдаун после левого хука. Это было настолько неожиданно, что большинство фанатов поднялось на ноги.

В этот момент камера зафиксировала реакцию Усика. Шок в тот момент был на каждой складке лица украинца. Его также можно понять, поскольку они договорились о бое с Фьюри, где оба заработают суммы с семью нолями.

Нокдаун мог поставить их бой с Усиком в опасное положение. Будь там нокаут, то Тайсону не разрешили бы выйти на поединок, который запланирован на 23 декабря. Украинец в такой ситуацию не заработал бы ни копейки.

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