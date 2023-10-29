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Усик був шокований — відео з реакцією українця на нокдаун у бою Ф'юрі — Нганну

29 жовтня 2023 08:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик був шокований — відео з реакцією українця на нокдаун у бою Ф'юрі — Нганну
Олександр Усик відреагував на нокдаун. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та бійцем ММА Френсісом Нганну. Завершився він спірною перемогою британського боксера роздільним рішенням суддів.

На поєдинку у рінгсайді був присутній майбутній суперник Ф'юрі Олександр Усик, повідомив портал Новини.LIVE.

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У третьому раунді поєдинку Нганну здивував публіку, відправивши Ф'юрі у нокдаун після лівого хука. Це було так несподівано, що більшість фанатів піднялися на ноги.

У цей момент камера зафіксувала реакцію Усика. Шок на той момент був на кожній складці обличчя українця. Його також можна зрозуміти, оскільки вони домовилися про бій з Ф'юрі, де обидва зароблять суми з сімома нулями.

Нокдаун міг поставити їхній бій з Усиком у небезпечне становище. Якби там був нокаут, то Тайсону не дозволили б вийти на поєдинок, який заплановано на 23 грудня. Українець у такій ситуації не заробив би жодної копійки.

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