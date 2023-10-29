Усик був шокований — відео з реакцією українця на нокдаун у бою Ф'юрі — Нганну
У Саудівській Аравії пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та бійцем ММА Френсісом Нганну. Завершився він спірною перемогою британського боксера роздільним рішенням суддів.
На поєдинку у рінгсайді був присутній майбутній суперник Ф'юрі Олександр Усик, повідомив портал Новини.LIVE.
This was Oleksandr Usyk's reaction when Francis Ngannou knocked down Tyson Fury! 😳 #BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou pic.twitter.com/ymUzxYAMZC— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 29, 2023
Усик був шокований нокдауном
У третьому раунді поєдинку Нганну здивував публіку, відправивши Ф'юрі у нокдаун після лівого хука. Це було так несподівано, що більшість фанатів піднялися на ноги.
У цей момент камера зафіксувала реакцію Усика. Шок на той момент був на кожній складці обличчя українця. Його також можна зрозуміти, оскільки вони домовилися про бій з Ф'юрі, де обидва зароблять суми з сімома нулями.
Нокдаун міг поставити їхній бій з Усиком у небезпечне становище. Якби там був нокаут, то Тайсону не дозволили б вийти на поєдинок, який заплановано на 23 грудня. Українець у такій ситуації не заробив би жодної копійки.
Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренера"Динамо" відомому іспанцю.
Довбик недовго гратиме за "Жирону" — відомий клуб цікавиться українцем.
"Реал" знайшов заміну Луніну в одному із грандів Італії.
Клопп дуже посварився з Дешамом через футболіста "Ліверпуля".
Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.
Читайте Новини.LIVE!