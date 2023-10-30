Піолі розповів, чому "Мілан" упустив перемогу над "Наполі"

Олів'є Жиру забиває гол. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

У матчі десятого туру італійської Серії А "Мілан" на виїзді не зумів обіграти "Наполі", хоча вів у рахунку у два голи. Головний тренер "россонері" Стефано Піолі поділився думкою про нічию своєї команди.

Наставник не визнав своїх помилок, за які його критикує італійська преса, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Вболівальники "Мілана" були впевнені, що Олів'є Жиру в середині першого тайму нокаутував суперника. Французький форвард зробив дубль на виїзді, і "россонері" впевнено вели цю гру. Однак після перерви "Наполі" зумів відігратися, здобувши очко у складному матчі.

Причина проблем "Мілана"

На післяматчевій пресконференції наставник "Мілана" Стефано Піолі зазначив, що для його команди все могло закінчитися ще гірше, але "Наполі" не зумів забити третій гол. Тренер вважає, що його підопічні розслабилися та після перерви діяли безтурботно.

"У нас був невдалий відрізок у другому таймі. У ті хвилини "Наполі" домінував, і перший гол дозволив цій команді повернутися в гру. Дуже прикро втратити два очки після такого першого тайму. Ми могли забити набагато більше голів", — заявив Стефано Піолі.

Стефано Піолі під час матчу. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Крім цього наставник "Мілана" заявив, що одночасна заміна Жиру та Леау була тактичною ходою, оскільки команда потребувала "свіжої енергії".

Після десяти турів "Мілан" йде на третьому місці у турнірній таблиці. "Россонері" відстають від "Інтера" на три очки. "Наполі" залишається на четвертому місці.

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