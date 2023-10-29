Легендарні Тайсон та Льюїс залишилися шоковані результатом бою Фьюрі — Нганну

Майк Тайсон і Леннокс Льюїс. Фото: ESPN

Поєдинок чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та бійця ММА Френсіса Нганну викликав багато питань, оскільки перемогу роздільним рішенням віддали "Циганському Королю". Але у самому поєдинку боксер нічого не зробив для перемоги.

У соціальних мережах результат протистояння прокоментували колишні абсолютні чемпіони світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс та Майк Тайсон.

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Зазначимо, що у третьому раунді поєдинку Ф'юрі несподівано побував у нокдауні після лівого хука.

Думка легендарних боксерів

За словами Тайсона, який грав роль тренера Нганну на медіа-заходах, Френсіс виграв поєдинок.

"Справжній чемпіон цього вечора — Нганну. Дуже пишаюся твоїм виступом", — написав "Залізний Майк".

Зазначимо, що Тайсон особисто виводив камерунця на бій і знімав із нього корону.

За словами Льюїса, Ф'юрі настільки заплив жиром, що було видно його погану підготовку до поєдинку. Леннокс припускає, що "Циганський Король" міг готуватися до поєдинку лише 4-6 тижнів, чого недостатньо.

Також легенда зазначила, що ідеальна форма Тайсона була в боях проти Деонтея Уайлдера.

"Лев не може дозволити акулі прийти в джунглі і майже побити його. Сьогодні акції Нганну виросли, а акції Ф'юрі впали через непереконливу перемогу", — написав Леннокс.

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