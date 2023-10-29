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Легендарные Тайсон и Льюис остались шокированы результатом боя Фьюри — Нганну

29 октября 2023 09:48
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Агабекян Карен
редактор
Легендарные Тайсон и Льюис остались шокированы результатом боя Фьюри — Нганну
Майк Тайсон и Леннокс Льюис. Фото: ESPN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну вызвал много вопросов, поскольку победу раздельным решением отдали "Цыганскому Королю". Но в самом поединке боксер ничего не сделал для победы.

В социальных сетях исход противостояния прокомментировали бывшие абсолютные чемпионы мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис и Майк Тайсон.

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Отметим, что в третьем раунде поединка Фьюри неожиданно побывал в нокдауне после левого хука.

Мнение легендарных боксеров

По словам Тайсона, который играл роль тренера Нганну на медиа-мероприятиях, Фрэнсис выиграл поединок.

"Настоящий чемпион этого вечера —Нганну. Очень горжусь твоим выступлением", — написал "Железный Майк".

Отметим, что Тайсон лично выводил камерунца на бой и снимал с него корону.

По словам Льюиса, Фьюри настолько заплыл жиром, что было видно его плохую подготовку к поединку. Леннокс допускает, что "Цыганский Король" мог готовиться поединку всего 4-6 недель, чего недостаточно.

Также легенда отметила, что идеальная форма у Тайсона была в боях против Деонтея Уайлдера.

"Лев не может позволить акуле прийти в джунгли и почти побить его. Сегодня акции Нганну выросли, а акции Фьюри упали из-за неубедительной победы", — написал Леннокс.

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