Пиоли рассказал, почему "Милан" упустил победу над "Наполи"

Оливье Жиру забивает гол. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

В матче десятого тура итальянской Серии А "Милан" на выезде не сумел обыграть "Наполи", хотя вел в счете в два гола. Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли поделился мнением о ничьей своей команды.

Наставник не признал своих ошибок, за которые его критикует итальянская пресса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Болельщики "Милана" были уверены в том, что Оливье Жиру в середине первого тайма нокаутировал соперника. Французский форвард сделал дубль на выезде, и "россонери" уверенно вели эту игру. Однако после перерыва "Наполи" сумел отыграться, завоевав очко в сложном матче.

Причина проблем "Милана"

На послематчевой пресс-конференции наставник "Милана" Стефано Пиоли отметил, что для его команды все могло закончиться еще хуже, но "Наполи" не сумел забить третий гол. Тренер считает, что его подопечные расслабились и после перерыва действовали беспечно.

"У нас был неудачный отрезок во втором тайме. В те минуты "Наполи" доминировал, и первый гол позволил этой команде вернуться в игру. Очень обидно потерять два очка после такого первого тайма. Мы могли забить гораздо больше голов", — заявил Стефано Пиоли.

Стефано Пиоли во время матча. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Помимо этого наставник "Милана" заявил, что одновременная замена Жиру и Леау была тактическим ходом, поскольку команда нуждалась в "свежей энергии".

После десяти туров "Милан" идет на третьем месте в турнирной таблице. "Россонери" отстают от "Интера" на три очка. "Наполи" остается на четвертом месте.

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