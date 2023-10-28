Усик оскорбил Фьюри — что сказал украинец

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: скриншот

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик начал использовать трэшток в отношениях с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. К их поединку осталось менее двух месяцев.

В интервью Boxing King Media Усик обратился к Фьюри.

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Усик требует, чтобы британец согласился на бой. Вероятно, у Александра есть какая-то инсайдерская информация о бое с Фьюри, запланированном на 23 декабря. Иначе не было бы смысла от Тайсона требовать согласиться на бой, на который тот уже подписал контракт.

"Тайсон, ты боишься драться, но ты вынужден встретиться со мной. Тебе придется это сделать. Выйди на ринг со мной 23-го декабря и я побью тебя. Я в боксе не ради пояса и не ради денег, у меня есть свой путь", — сказал Усик.

Александр рассказал, что в отличие от Фьюри ему нечего терять и поэтому он расслаблен перед их боем.

"Мне нечего терять. Я уже был бесспорным чемпионом мира. Сейчас я в одном шаге, чтобы стать бесспорным во второй весовой категории. Я могу это сделать, если захочу. Фьюри есть что терять. Я объясню, почему. Он называет себя королем, но это еще нужно доказать. Ты король с голой задницей. Вы увидите, как я брошу вызов этому болтуну", — рассказал Усик.

Усик сейчас находится в Саудовской Аравии, где посетит бой Фьюри против Фрэнсиса Нганну. Александр уже встретился и обнялся с Тайсоном и после боя британца и камерунца объявят его поединок за бесспорное чемпионство.

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