Усик образив Ф'юрі — що сказав українець

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: скриншот

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик почав використовувати трешток у відносинах із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. До їхнього поєдинку залишилося менше двох місяців.

В інтерв'ю Boxing King Media Усик звернувся до Ф'юрі.

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Усик вимагає, щоб британець погодився на бій. Ймовірно, Олександр має якусь інсайдерську інформацію про бій з Ф'юрі, запланований на 23 грудня. Інакше не було б сенсу від Тайсона вимагати погодитись на бій, на який той уже підписав контракт.

"Тайсоне, ти боїшся битися, але ти змушений зустрітися зі мною. Тобі доведеться це зробити. Вийди на ринг зі мною 23 грудня і я поб'ю тебе. Я в боксі не заради поясу і не заради грошей, у мене є свій шлях" — сказав Усик.

Олександр розповів, що на відміну від Ф'юрі йому немає чого втрачати й тому він розслаблений перед їхнім боєм.

"Мені нема чого втрачати. Я вже був безперечним чемпіоном світу. Зараз я в одному кроці, щоб стати безперечним у другій ваговій категорії. Я можу це зробити, якщо захочу. Фьюрі є що втрачати. Я поясню, чому. Він називає себе королем, але це ще треба довести. Ти король з голою дупою. Ви побачите, як я кину виклик цьому балакуну", — розповів Усик.

Усик зараз перебуває в Саудівській Аравії, де відвідає бій Ф'юрі проти Френсіса Нганну. Олександр вже зустрівся і обнявся з Тайсоном і після бою британця та камерунця оголосять його поєдинок за безперечне чемпіонство.

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