Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрок "Милана" бесследно пропал и не выходит на связь arrow

Игрок "Милана" бесследно пропал и не выходит на связь

19 октября 2023 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игрок "Милана" бесследно пропал и не выходит на связь
Эмиль Робак с игроками "Милана" на тренировке. Фото: instagram.com/emiljoofroback/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард итальянского "Милана" Эмиль Робак уже больше двух недель не выходит на связь. "Россонери" тщетно пытаются установить местонахождения своего игрока. 

Робак провал в Швеции, где выступает в аренде за один из местных клубов, сообщает Corriere della Sera

Читайте также:

Бывший футболист молодежной сборной Швеции в сезоне 2023/2024 выступает на правах аренды за "Норрчепинг" из одноименного города. Две недели назад он перестал выходить на связь, появляться на тренировках и отвечать на звонки. 

Эмиль Робак
Эмиль Робак, Рафа Леау и Франк Кессье. Фото: instagram.com/emiljoofroback/

Поиски пропавшего игрока 

Руководство "Норрчепинга" признало, что уже несколько недель не может найти 20-летнего форварда Эмиля Робака. Пока не известно, объявлен ли футболист в розыск. Робак точно не просил в клубе отпуск и не говорил о том, что ему надо срочно куда-то уехать. 

Шведские журналисты уже пишут о том, что футболист провал, и его место нахождения не удается установить. Ситуацией обеспокоен и итальянский "Милан", который владеет правами на нападающего. 

Эмиль Робак является воспитанником шведского "Хаммарбю". Осенью 2020 года он перешел в "Милан" за полтора миллиона евро. После этого Робак отыграл год за датский "Норшелланн" на правах аренды, а сейчас выступает за "Норрчепинг". 

Напомним, Георгий Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса". 

У Миколенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона". 

Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит. 

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме