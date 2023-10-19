Игрок "Милана" бесследно пропал и не выходит на связь

Эмиль Робак с игроками "Милана" на тренировке. Фото: instagram.com/emiljoofroback/

Форвард итальянского "Милана" Эмиль Робак уже больше двух недель не выходит на связь. "Россонери" тщетно пытаются установить местонахождения своего игрока.

Робак провал в Швеции, где выступает в аренде за один из местных клубов, сообщает Corriere della Sera.

Читайте также:

Бывший футболист молодежной сборной Швеции в сезоне 2023/2024 выступает на правах аренды за "Норрчепинг" из одноименного города. Две недели назад он перестал выходить на связь, появляться на тренировках и отвечать на звонки.

Эмиль Робак, Рафа Леау и Франк Кессье. Фото: instagram.com/emiljoofroback/

Поиски пропавшего игрока

Руководство "Норрчепинга" признало, что уже несколько недель не может найти 20-летнего форварда Эмиля Робака. Пока не известно, объявлен ли футболист в розыск. Робак точно не просил в клубе отпуск и не говорил о том, что ему надо срочно куда-то уехать.

Шведские журналисты уже пишут о том, что футболист провал, и его место нахождения не удается установить. Ситуацией обеспокоен и итальянский "Милан", который владеет правами на нападающего.

Эмиль Робак является воспитанником шведского "Хаммарбю". Осенью 2020 года он перешел в "Милан" за полтора миллиона евро. После этого Робак отыграл год за датский "Норшелланн" на правах аренды, а сейчас выступает за "Норрчепинг".

Напомним, Георгий Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса".

У Миколенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона".

Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит.

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.