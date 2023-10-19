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Гравець "Мілана" безвісти пропав і не виходить на зв'язок

19 жовтня 2023 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравець "Мілана" безвісти пропав і не виходить на зв'язок
Еміль Робак із гравцями "Мілана" на тренуванні. Фото: instagram.com/emiljoofroback/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард італійського "Мілана" Еміль Робак вже понад два тижні не виходить на зв'язок. "Россонері" марно намагаються встановити місцезнаходження свого гравця.

Робак провал у Швеції, де виступає в оренді за один із місцевих клубів, повідомляє Corriere della Sera.

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Колишній футболіст молодіжної збірної Швеції у сезоні 2023/2024 виступає на правах оренди за "Норрчепінг" з однойменного міста. Два тижні тому він перестав виходити на зв'язок, з'являтися на тренуваннях та відповідати на дзвінки.

Еміль Робак
Еміль Робак, Рафа Леау та Франк Кессьє. Фото: instagram.com/emiljoofroback/

Пошуки зниклого гравця

Керівництво "Норрчепінгу" визнало, що вже кілька тижнів не може знайти 20-річного форварда Еміля Робака. Поки не відомо, чи футболіст оголошений у розшук. Робак точно не просив у клубі відпустки й не говорив про те, що йому треба терміново кудись поїхати.

Шведські журналісти вже пишуть про те, що футболіст провал і його місце знаходження не вдається встановити. Ситуацією стурбований і італійський "Мілан", який має права на нападника.

Еміль Робак є вихованцем шведського "Хаммарбю". Восени 2020 року він перейшов у "Мілан" за півтора мільйона євро. Після цього Робак відіграв рік за датський "Норшеллан" на правах оренди, а зараз виступає за "Норрчепінг".

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