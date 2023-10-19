Гравець "Мілана" безвісти пропав і не виходить на зв'язок
Форвард італійського "Мілана" Еміль Робак вже понад два тижні не виходить на зв'язок. "Россонері" марно намагаються встановити місцезнаходження свого гравця.
Робак провал у Швеції, де виступає в оренді за один із місцевих клубів, повідомляє Corriere della Sera.
Колишній футболіст молодіжної збірної Швеції у сезоні 2023/2024 виступає на правах оренди за "Норрчепінг" з однойменного міста. Два тижні тому він перестав виходити на зв'язок, з'являтися на тренуваннях та відповідати на дзвінки.
Пошуки зниклого гравця
Керівництво "Норрчепінгу" визнало, що вже кілька тижнів не може знайти 20-річного форварда Еміля Робака. Поки не відомо, чи футболіст оголошений у розшук. Робак точно не просив у клубі відпустки й не говорив про те, що йому треба терміново кудись поїхати.
Шведські журналісти вже пишуть про те, що футболіст провал і його місце знаходження не вдається встановити. Ситуацією стурбований і італійський "Мілан", який має права на нападника.
Еміль Робак є вихованцем шведського "Хаммарбю". Восени 2020 року він перейшов у "Мілан" за півтора мільйона євро. Після цього Робак відіграв рік за датський "Норшеллан" на правах оренди, а зараз виступає за "Норрчепінг".
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