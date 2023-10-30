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Золотой мяч 2023 — где и когда смотреть награждение

30 октября 2023 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Золотой мяч 2023 — где и когда смотреть награждение
Лионель Месси на тренировке. Фото: Reuters/Jim Dedmon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В понедельник, 30 октября, в Париже состоится торжественная церемония награждения лауреата престижной премии "Золотой мяч-2023". В этот вечер звезды мирового футбола соберутся в парижском театре Шатле. 

Болельщики в Украине смогут увидеть награждение лучших футболистов года в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Главным претендентом на "Золотой мяч-2023" по мнению букмекеров и экспертов является Лионель Месси. Аргентинец привел свою национальную команду к победе на Кубке Мира-2022, стабильно забивал и делал результативные передачи за французский "ПСЖ". Для него эта награда станет уже восьмой в карьере, что является абсолютным рекордом в футболе. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд в матче за "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Конкуренцию аргентинцу составляют норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а также лидер французского "ПСЖ"  Карим Бензема. Первый помог "горожанам" выиграть Лигу чемпионов и доминировать в АПЛ, второй стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 и сыграл в финале турнира. 

Золотой мяч
Номинанты на "Золотой мяч-2023". Скриншот YouTube

Где и когда смотреть "Золотой мяч-2023" 

Церемония начнется в 18:00 по киевскому времени. Однако претендент на премию получит ее не раньше 21:30. Любители футбола в Украине смогут наблюдать за церемонией в прямом эфире на YouTube-канале "Футбол 2.0". 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу. 

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