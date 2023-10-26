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Месси присудили Золотой мяч 2023 — журналист раскрыл детали

26 октября 2023 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси присудили Золотой мяч 2023 — журналист раскрыл детали
Лионель Месси с новыми наградами. Фото: instagram.com/leomessi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вечером в понедельник, 30 октября, в Париже пройдет церемония награждения "Золотой мяч-2023". Главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола является Лионель Месси

Вопрос с награждением аргентинца является уже решенным, заявил спортивный журналист Фабрицио Романо

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В конце прошлого года 36-летний Лионель Месси помог сборной Аргентины стать чемпионами мира. При этом сам футболист был лидером той команды. Ветеран провел результативный сезон и во французском "ПСЖ". Несмотря на то, что Месси уже несколько месяцев играет в США, он является фаворитом в борьбе за Золотой мяч. 

Месси готовится получить награду

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что этот вопрос уже решен. Согласно голосованию, именно Лионель Месси станет триумфатором торжественного вечера в Париже. Он сумел обойти конкурентов — Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Сам аргентинец тоже знает о своей победе и готовиться прибыть во Францию. 

Лионель Месси
Месси перед матчем "Интера Майами". Фото: instagram.com/leomessi/

Это будет уже восьмой Золотой мяч в коллекции Лео Месси. Аргентинский футболист завоевывал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Это является абсолютным рекордом в футболе. 

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси сыграл на клубном уровне 41 поединок, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. 

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