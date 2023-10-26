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Мессі присудили Золотий м'яч 2023 — журналіст розкрив деталі

26 жовтня 2023 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі присудили Золотий м'яч 2023 — журналіст розкрив деталі
Ліонель Мессі з новими нагородами. Фото: instagram.com/leomessi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Увечері у понеділок, 30 жовтня, у Парижі відбудеться церемонія нагородження "Золотий м'яч-2023". Головним претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу є Ліонель Мессі.

Питання з нагородженням аргентинця вже вирішене, заявив спортивний журналіст Фабриціо Романо.

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Наприкінці минулого року 36-річний Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентини стати чемпіонами світу. При цьому сам футболіст був лідером команди. Ветеран провів результативний сезон і у французькому "ПСЖ". Попри те, що Мессі вже кілька місяців грає у США, він є фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч.

Мессі готується отримати нагороду

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо заявив, що це питання вже вирішено. Згідно з голосуванням, саме Ліонель Мессі стане тріумфатором урочистого вечора у Парижі. Він зумів обійти конкурентів — Кіліана Мбаппе та Ерлінга Холанда. Сам аргентинець теж знає про свою перемогу та готується прибути до Франції.

Ліонель Мессі
Мессі перед матчем "Інтера Маямі". Фото: instagram.com/leomessi/

Це буде вже восьмий Золотий м'яч у колекції Лео Мессі. Аргентинський футболіст завойовував цю нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Це є абсолютним рекордом у футболі.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі зіграв на клубному рівні 41 поєдинок, у яких забив 21 гол та зробив 20 результативних передач.

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